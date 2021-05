Obi-Wan Kenobi: la serie Star Wars con Ewan McGregor vedrà uno jedi oscuro e depresso?

Mentre iniziano ad arrivare le prime foto dal set di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie tv di Star Wars in produzione per Disney+, i fan non possono non domandarsi che tipo di storia racconterà la prossima avventura del cavaliere Jedi interpretato da Ewan McGregor.

Anche per differenziare le atmosfere del nuovo show da quelle avventurose di The Mandalorian e da quelle spy-thriller del prossimo Cassian Andor, secondo alcune teorie Obi-Wan Kenobi sarà una serie tv molto oscura e incentrata sul dolore emotivo del protagonista.

Questo perché, come ben noto, la serie - che vedrà anche l'insperato ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader - sarà ambientata dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, ovvero il periodo meno felice della storia del maestro Jedi. Alcuni fan sono convinti che la Lucasfilm abbia voluto realizzare una storia più pessimista e tragica del solito con la nuova serie tv Disney+ prevista per il 2022.

Del resto ci sarebbe da aspettarselo: l'ambientazione temporale della serie troverà un Obi-Wan sconfitto, uno dei pochi sopravvissuti della caduta dell'Ordine dei Jedi, ferito nell'anima dalla morte dell'amica Padmé e soprattutto dal tradimento del suo Padawan Anakin Skywalker, passato al Lato Oscuro (e che con molta probabilità, lo stesso Obi-Wan crede ormai morto su Mustafar). Naturalmente non c'è nulla di ufficiale in merito e si tratta solo delle speculazioni dei fan, ma che la serie seguirà Obi-Wan Kenobi in un esilio auto-imposto dovrebbe dare già un'idea dello stato d'animo del protagonista.

Ma diteci la vostra: cosa vi aspettate da Star Wars: Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!