Obi-Wan Kenobi, slitta l'esordio della serie Star Wars su Disney+ con i primi 2 episodi

Sembra che per vedere la nuova serie su Obi-Wan Kenobi i fan di Star Wars dovranno attendere ancora un po': nel nuovo video diffuso da Disney+, è Ewan McGregor in persona a comunicare lo slittamento di qualche giorno della data d'esordio dello show, nonché una piacevole novità che compenserà il dispiacere per la prolungata attesa!

La data d'uscita di Obi-Wan Kenobi, prevista per il 25 maggio, era stata annunciata oltre un mese fa con il primo poster ufficiale della serie, diffuso dopo la fine di The Book of Boba Fett.

Nel video diramato poco fa sugli account ufficiali della serie e di Disney+, McGregor annuncia: "La data d'uscita si sposterà di un paio di giorni, da mercoledì 25 a venerdì 27 maggio".

Ma non è tutto qui: per risollevare il morale dei fan, l'attore ha rivelato che in quella data saranno resi disponibili in streaming ben 2 episodi di Obi-Wan Kenobi!

Se negli ultimi mesi, le release settimanali di Loki, Hawkeye e la stessa serie su Boba Fett erano fissate al mercoledì, è bene ricordare che in precedenza gli appuntamenti su Disney+ con The Mandalorian, WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier erano fissati proprio al venerdì.

Al momento non è noto se il cambio di programmazione riguarderà anche i seguenti appuntamenti settimanali oppure solo il debutto: se gli ulteriori 4 episodi di Obi-Wan Kenobi dovessero tornare al mercoledì, si verrebbe a creare per la prima volta una sovrapposizione tra due grandi produzioni Disney+, nel dettaglio con la serie del Marvel Cinematic Universe Ms. Marvel attesa per l'8 giugno.

Vi ricordiamo, infine, che quella sul leggendario maestro Jedi sarà una miniserie: stando a quanto ha rivelato la regista Deborah Chow nelle scorse settimane, infatti, non ci sarà nessuna Obi-Wan Kenobi 2: "E' stata indubbiamente concepita come una miniserie. E' una grande storia con un inizio, uno sviluppo e una fine" ha detto la regista, chiudendo le porte alla possibilità di una seconda stagione.