Obi-Wan Kenobi: ecco gli spettacolari Purge Troopers di Star Wars della Hot Toys

Obi-Wan Kenobi ha finalmente terminato la sua programmazione su Disney+ quasi due settimane fa e questo significa che stiamo per ricevere una serie di nuovi Hot Toys basati su questa miniserie di successo. Uno dei primi annunciati relativi alla serie sono i sinistri Purge Troopers, anche se non si sono visti poi molto negli episodi.

Pur non essendo presenti in modo massiccio in Obi-Wan, questi nuovi stormtrooper hanno avuto una presenza importante nel corso della storia. Soprattutto perché il loro unico scopo è quello di aiutare gli Inquisitori a dare la caccia e a uccidere tutti gli individui sensibili alla Forza. Questo include i rimanenti membri dell'Ordine Jedi. La figura in sé non è dotata di molti accessori, ma con questo nuovo Hot Toy i dettagli sono fondamentali. Il Purge Trooper in scala ⅙ è alto 30 pollici e presenta molti strati intricati. Include una sottotuta multitessuto e un'armatura accurata. La figura è inoltre dotata di 30 punti di articolazione, sei paia di mani intercambiabili e un fucile blaster.

Non è certo la prima volta che Hot Toys realizza una variante dello stormtrooper, ma la combinazione di colori nero e rosso rende questo trooper un elemento di spicco nella lineup di Star Wars. Ci sono infinite possibilità di esporre questa action figure. Soprattutto se si acquistano più Purge Trooper e si hanno altri Jedi Hot Toy nella propria collezione. Sideshow Collectables ha realizzato in passato molte versioni di Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan, Ahsoka e Anakin. Per questo motivo, è possibile mettere in scena la propria battaglia o caccia del franchise con i Purge Troopers al seguito.

Dato che sono in arrivo altre serie di Star Wars ambientate tra La vendetta dei Sith e Una nuova speranza, come Andor, questa potrebbe non essere l'ultima volta che vedremo l'ira dei Purge Troopers. È già stata annunciata una versione Gentle Giant dei Purge Troopers e questo nuovo Hot Toy sembra un'altra grande aggiunta alla collezione. Inoltre, si spera che questo significhi che altri Hot Toys di Obi-Wan Kenobi arriveranno in futuro.

Su queste pagine potete leggere la recensione del finale di Obi-Wan Kenobi.