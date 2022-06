Obi-Wan Kenobi spiega finalmente l'arroganza di Anakin: 'Sono più in alto di te'

Con la scelta della serie Obi-Wan Kenobi di alternare il presente del racconto a dei flashback sull'addestramento di Anakin permette di approfondire il rapporto fra Padawan e Maestro. E di dare una sfumatura in più a quella che sembrava semplicemente una sciocca arroganza in Episodio III. Forse invece era un rischio calcolato.

Dall’inizio della sua messa in onda sugli schermi di Disney+, la serie che potrebbe riportare stabilmente Ewan McGregor in LucasFilm ha messo in scena alcune piccole incongruenze con il canone di Star Wars, in realtà risolvibili con un leggero sforzo d’immaginazione. Il pregio, semmai, è stato quello di arricchire, se non direttamente offrire risposte sul loro comportamento, alcune sfumature caratteriali dei protagonisti coinvolti. Su tutti l’Anakin reso ormai Darth Vader dalla conversione al lato oscuro e, dal punto di vista fisico e delle mutilazioni, dallo scontro con il suo Maestro lungo i fiumi lavici di Mustafar.

Iconinica, ovviamente, la battuta di Obi-Wan poco prima della fine del duello, forse una delle più famose nella storia della saga e del cinema tutto: “Sono più in alto di te”. A indicare il vantaggio topografico che, di base, dovrebbe fungere da regola nei duelli con la spada laser e che invece Anakin violerà determinando così la sua prevedibile sconfitta. Il gesto e la sua risposta – “Tu sottovaluti il mio potere” – sono sempre stati attribuiti alla sola arroganza del personaggio, ma ora un flashback al passato addestramento del ragazzo ci mostra una connotazione in più al drammatico gesto. Ovviamente fate attenzione, perché seguono spoiler sul quinto episodio di Obi-Wan Kenobi.

Nella puntata in questione ritroviamo i due, ancora giovani, per la prima volta in un duello su schermo dopo lo scontro diretto a Mustafar. In questo caso però si tratta di un addestramento, nel quale Anakin dimostra a più riprese una certa superiorità con la spada rispetto al suo Maestro. Primo fattore. Il secondo è una frase pronunciata da Obi-Wan: “Sei un grande guerriero Anakin, ma il tuo bisogno di metterti alla prova sarà la tua rovina". Quello di Anakin su Mustafar, insomma, è l’ennesimo gesto del ragazzo insicuro volto a dimostrare (ma senza esserne sicuro lui stesso) una superiorità che crede ormai acquisita. È sempre il ragazzo che “non ha avuto abbastanza potere” da salvare sua madre, a parlare insomma. E solo in un secondo momento, l’arroganza del Sith. Voi che ne pensate di questa connotazione? Ditecelo nei commenti!