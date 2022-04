Obi-Wan Kenobi: spoilerata una scena post credit con Darth Vader?

Manca ancora più di un mese e mezzo all'arrivo su Disney+ di Obi-Wan Kenobi, miniserie in sei parti che si concentrerà sul vuoto narrativo lasciato aperto tra Episodio III e Episodio IV. A quanto sembra alcuni rumor pare abbiano spoilerato l'ingresso in scena di Darth Vader che dovrebbe avvenire in una scena post credit alla fine di un episodio.

Alcune voci, infatti, sostengono che Obi-Wan Kenobi avrà almeno una scena post-credit, che servirà a presentare il ritorno di un personaggio iconico della saga di Star Wars. Secondo Making Star Wars, il secondo episodio di Obi-Wan Kenobi avrà una scena post-credit in cui il Darth Vader di Hayden Christensen si sta guarendo in una vasca di bacta. L'episodio 2 si conclude con il Maestro Jedi di Ewan McGregor che si riunisce con una giovane Leia Organa, provocando un tremito nella Forza. Darth Vader percepirà questo tremito nella vasca di bacta, con la scena post-credit che termina quando i suoi occhi si aprono.

Ovviamente nulla di tutto questo è stato confermato ufficialmente e vedremo se corrisponderà a verità una volta visionati per intero i primi due episodi dello show. Proprio in un annuncio diffuso qualche giorno fa, Ewan McGregor ha informato del breve posticipo di Obi-Wan Kenobi, ma con una sorpresa per i fan: al debutto verranno distribuiti su Disney+ i primi due episodi della miniserie. Questo includerà anche il secondo episodi cui il rumor appena descritto fa riferimento.

Vi ricordiamo, infine, che quella sul leggendario maestro Jedi sarà una miniserie: stando a quanto ha rivelato la regista Deborah Chow nelle scorse settimane, infatti, non ci sarà Obi-Wan Kenobi 2: "E' stata indubbiamente concepita come una miniserie. E' una grande storia con un inizio, uno sviluppo e una fine" ha detto la regista, chiudendo le porte alla possibilità di una seconda stagione.