Obi-Wan Kenobi, ci sarà una stagione 2? Le dichiarazioni di Ewan McGregor danno speranza

Mentre ci si chiede se arriverà una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor decide di parlare per darci un aggiornamento in merito al rinnovo nel corso del Superhero Comic-Con 2022 in Texas.

Nell'intervento, di cui troverete il video in fondo all'articolo, McGregor afferma che, sebbene non ci siano informazioni ufficiali fino a questo momento, sembrerebbe abbastanza chiaro che Disney e Lucasfilm stiano solo aspettando il loro momento per dare il via libera al progetto. Dunque per lui sarebbe semplicemente questione di tempo. Un'affermazione forse reale, o in gran parte dettata dall'entusiasmo dell'attore nel riprendere di nuovo il ruolo di Obi-Wan, entusiasmo da lui stesso ribadito nel corso del panel.

Si tratta in ogni caso di una situazione delicata. Infatti quando fu annunciata da Disney+, si era parlato di una miniserie, e la conclusione dell'ultimo episodio non lascia effettivamente aperture in vista di un futuro: nell'ultimo episodio, infatti, la giovane Leia è stata salvata con successo dall'Impero, mentre Darth Vader ha smesso di dare la caccia a Obi-Wan.

Tuttavia il grande successo e l'interesse degli attori nel tornare potrebbe aver cambiato tutto. Certo, se la stagione 2 dovesse effettivamente realizzarsi, Lucasfilm non potrebbe far incontrare nuovamente il Maestro Jedi e Darth Vader, cosa che molti desidererebbero. Questo perché la serie ha offerto un motivo giustificato sul perché Il Signore dei Sith alla fine ha smesso di dare la caccia a Obi-Wan. Invece, la stagione 2 potrebbe concentrarsi sulle avventure del protagonista con il fantasma della Forza Qui-Gon Jinn. Chissà. Intanto, mentre attendiamo una conferma ufficiale della seconda stagione, vi lasciamo con la recensione di Obi-Wan Kenobi.