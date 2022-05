Obi-Wan Kenobi, Star Wars difende Moses Ingram dopo gli insulti razzisti sul web

Star Wars sta mostrando il proprio sostegno alla star di Obi-Wan Kenobi Moses Ingram, dopo che questa è stata bersagliata da messaggi carichi di odio da quella parte tossica della fanbase del franchise che sono arrivati immediatamente dopo il debutto dello show su Disney+. Ingram ha ringraziato, invece, quei fan che l'hanno sostenuta.

Dopo questo fatto, tuttavia, l'attrice non ha intenzione di stare ferma e non rispondere. Dopo le odiose reazioni dei fan a John Boyega e Kelly Marie Tran, Star Wars è entrato in azione questa volta. Su Twitter, l'account del marchio ha espresso il proprio sostegno all'attrice che interpreta Reva. Molti fan hanno trovato questo messaggio incoraggiante dopo aver visto l'odio in prima persona sui social media.

"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Moses Ingram nella famiglia di Star Wars ed emozionati per lo svolgersi della storia di Reva", ha esordito la pagina ufficiale di Star Wars su Twitter. "Se qualcuno intende farla sentire in qualche modo sgradita, abbiamo solo una cosa da dire: vi resisteremo. Ci sono più di 20 milioni di specie senzienti nella galassia di Star Wars, non scegliete di essere razzisti".

In una recente intervista, proprio Moses Ingram sperava che tutti i fan potessero apprezzare questo nuovo capitolo della saga di Star Wars: "Beh, io, per ogni personaggio che ho il privilegio di portare in vita, amo costruirmi una ricca backstory", ha detto Ingram quando le è stato chiesto del passato di Reva. "È come una piccola gemma privata che mi porto dietro per tutta la storia. Quindi per me, sì, è difficile dire cosa penseranno i fan, ma spero che si divertano".

Intanto, Luca Ward doppierà Darth Vader nella versione italiana di Obi-Wan Kenobi. I primi due episodi sono stati caratterizzati da preziosi cameo e dalla chimica tra Obi-Wan e la giovane Leia.