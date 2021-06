Obi-Wan Kenobi, Sung Kang anticipa il suo personaggio e promette: 'Sarà delizioso'

Proseguono le riprese della serie tv su Obi-Wan Kenobi, con un Ewan McGregor contento per le scene con gli Stormtrooper. Nella nuova serie targata Star Wars rivedremo alcune vecchie conoscenze come Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker, ma anche tanti volti nuovi, come Sung Kang, reduce da Fast & Furious 9.

Il ruolo di quest'ultimo è ancora avvolto dal mistero. Non sappiamo né il suo nome, né la sua professione o altre informazioni potenzialmente utili per capire qualcosa del personaggio.

Una piccola anticipazione, però, ha provato a darla lo stesso Sung Kang, tenendosi ovviamente sul vago ma usando una espressione sicuramente intrigante. "Posso dirti che da quando lo sto interpretando, c'è una certa delizia sessuale nel personaggio" ha raccontato l'attore a Tara Hitchcock, con cui stava discutendo soprattutto di Fast & Furious 9.

Non è sicuramente facile interpretare una frase del genere e capire come questa informazione possa inserirsi nel franchise di Star Wars. Probabilmente bisognerà aspettare ancora un po' per avere nuovi aggiornamenti, e in effetti sul set di Obi-Wan Kenobi la riservatezza è importantissima: basti pensare a come è stato tenuto nascosto il costume di Ewan McGregor.

Nella nuova serie, che arriverà su Disney+ nel 2022, non dovremmo vedere personaggi come Jar Jar Binks e Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) al fianco di Obi-Wan Kenobi. Tra le new entry, invece, ci saranno anche Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend e O'Shea Jackson Jr.