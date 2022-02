Obi-Wan Kenobi, svelata per errore la data d'uscita della nuova serie di Star Wars?

Dopo l'abbuffata di camei in The Book of Boba Fett 6, i fan di Star Wars sono letteralmente in fibrillazione sui social: ecco perché vi consigliamo di sedervi prima di leggere gli ultimi aggiornamenti sull'attesissima serie tv di Obi-Wan Kenobi.

L'attesa per il ritorno di Ewan McGregor è quasi finita, infatti, almeno a dar credito alle ultime indiscrezioni:come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Brandon San Giovanni, l'enterprise program manager di Disney Plus, ha twittato (e poi rimosso rapidamente) un messaggio su Twitter, svelando che Obi-Wan Kenobi uscirà a maggio 2022 sulla piattaforma di streaming on demand.

Precisiamo che non si tratta di un annuncio ufficiale, che potrebbe trattarsi di un errore in buona fede o di una svista, ma si tratta comunque della prima menzione della serie da parte di un membro ufficiale dello staff di Disney Plus: inoltre, la scelta del mese di maggio sarebbe molto indicata per Lucasfilm e Disney, dato che la Marvel Comics ha annunciato una serie a fumetti dedicata a Obi-Wan il cui debutto è previsto proprio per il prossimo di maggio: il lancio in contemporanea del fumetto e della serie tv sicuramente farebbe schizzare in alto sia le vendite degli albi, sia le visualizzazioni sulla piattaforma.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, i fan sperano di poter vedere il primo trailer di Obi-Wan Kenobi durante il prossimo Super Bowl previsto la prossima settimana.