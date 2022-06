Obi-Wan Kenobi, una nuova teoria collega la serie Disney+ a Star Wars Rebels

Il finale di Obi-Wan Kenobi è dietro l'angolo e un utente di Reddit ha pensato bene di formulare una sua personalissima teoria per collegare lo show Disney+ con Ewan McGregor alla serie animata Star Wars Rebels.

Sul post che trovate in calce alla notizia si legge: "Reva cercherà di uccidere Luke su Tatooine, ma la Forza stessa interverrà e proteggerà Luke. Questo convincerà Obi-Wan che la Forza ha scelto Luke come Nuovo Prescelto, e si convincerà ulteriormente di queste sue opinioni più avanti in Rebels. Non sono qui per avviare un dibattito su chi sia il prescelto o meno, ma Obi-Wan dice a Maul che sta proteggendo il prescelto su Tatooine dopo aver ferito a morte la sua vecchia nemesi. Obi-Wan crede che Luke sia il prescelto".

L'utente di Reddit continua poi: "Credo che Reva verrà su Tatooine per uccidere o catturare Luke, e Obi-Wan non sarà in grado di fermarla, che sia ferito o picchiato, non sarà in grado di fare l'unica cosa che ha giurato di fare. Ma c'è un improbabile alleato che verrà in aiuto di Luke. E mentre Reva va a prendere o uccidere Luke, la Forza stessa lo proteggerà. Questa potrebbe assumere forme diverse. Potrebbe formare un campo di forza attorno a Luke, che Reva che non può oltrepassare. Potrebbe persino nasconderlo alla sua vista. La Forza proteggerà Luke. Luke non saprà mai di essere in pericolo e ciò non infrange il canone. Aiuta anche a rafforzare la convinzione di Ben che Luke sia la nuova speranza per il futuro. La Forza si assicurerà che continui a compiere il suo destino per riportare suo padre alla luce e bilanciare tutto. Chiamalo intervento spirituale, ma questo momento convincerà Obi-Wan che è Luke il Prescelto e potrebbe persino persuadere Reva nel compiere la sua missione. Questo aiuterà Obi-Wan a ritrovare uno scopo poiché crede che ancora una volta potrà annullare alcuni dei suoi errori e aiutare a bilanciare la Forza e portare la pace nella Galassia. Questo è il motivo per cui Obi-wan non è l'uomo schivo che conosciamo nella serie, ma il consigliere di fiducia che vediamo in una Nuova Speranza".

Sono molte le teorie circolate sul web su Obi-Wan Kenobi. Cosa ne pensate di quest'ultima? Diteci come sempre la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti.