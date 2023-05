Obi-Wan Kenobi tornerà? La regista chiude ma non troppo: 'Mai dire mai'

La serie su Obi-Wan Kenobi è stata vista dai più come una grossa delusione: lo show con Ewan McGregor non ha convinto i fan che aspettavano da anni il ritorno in pompa magna del maestro di Anakin Skywalker, ma nonostante le critiche c'è comunque chi spera di rivedere il nostro jedi in occasione di una seconda stagione.

Seconda stagione nella quale sperano i fan così come Joel Edgerton, ma sulla quale Disney non sembra intenzionata a sbilanciarsi troppo: a parlarne in queste ore è stata anche la regista Deborah Chow, che nel ricordarci la natura di serie one-shot di Obi-Wan Kenobi non ha comunque chiuso definitivamente le porte a un possibile ritorno.

"Questa è stata concepita come una serie limitata, quindi è chiusa. [...] Però ci sono altri 10 anni prima di Una Nuova Speranza, quindi mai dire mai!" sono state le parole di Chow. Insomma, l'arco temporale da coprire c'è ed è anche bello vasto: ciò non significa, naturalmente, che Lucasfilm intenda sfruttarlo per narrarci altre avventure del nostro Obi-Wan... Ma chissà, magari qualcuno da quelle parti potrebbe farci un pensierino! In attesa di saperne di più, intanto, da Lucasfilm hanno commentato anche il possibile coinvolgimento di Ewan McGregor in un futuro film di Star Wars.