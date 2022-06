Obi-Wan Kenobi tornerà con una stagione 2! L'indiscrezione manda in delirio i fan

Il grande successo di Obi Wan Kenobi ha fatto della nuova serie tv di Star Wars la più grande premiere di sempre su Disney Plus, motivo per il quale - secondo quanto riferito - Lucasfilm avrebbe dato il via libera ad una seconda stagione.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della casa di produzione o dalla Disney, ma un rapporto di Making Star Wars, portale molto affidabile per tutto ciò che riguarda la galassia lontana lontana, afferma che Obi-Wan Kenobi tornerà per un'altra avventura, sempre interpretata da Ewan McGregor e che seguirà gli eventi di questi sei episodi attualmente in fase di pubblicazione. Addirittura, secondo il rapporto afferma che alcune parti del finale di Obi-Wan Kenobi sono state modificate per consentire il ritorno di alcuni personaggi e far 'defluire' più organicamente la storia verso una seconda stagione.

Ricordiamo che Obi-Wan Kenobi continuerà la sua corsa su Disney Plus per altre tre puntate, che usciranno ogni mercoledì. Nel cast, oltre ad Ewan McGregor e Hayden Christensen nei panni di Darth Vader e Anakin Skywalker, figurano anche Kumail Nanjiani, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Maya Erskine, Sung Kang, Benny Safdie, Simone Kessell, Bonnie Piesse, Moses Ingram e Indira Varma.

Voi che cosa ne pensate? Vorreste vedere una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto!