Obi-Wan Kenobi: il tradimento al centro della nuova sinossi dello show

Il trailer di Obi-Wan Kenobi è finalmente online, per la gioia dei fan che aspettavano da molto tempo di rivedere l'amato maestro Jedi. Come ben sappiamo, nello show vedremo il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader.

La nuova sinossi della serie che andrà in onda su Disney+, rivela l'importanza dei tradimenti nella trama e nello specifico ci indica come Obi-Wan potrebbe dover affrontare più ex alleati, al contrario di Vader, che una volta era il suo più fidato compagno.

Ecco come Disney+ descrive la serie: "Durante il regno dell'Impero Galattico, l'ex Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi intraprende una missione cruciale. Kenobi dovrà affrontare alleati diventati nemici e affrontare l'ira dell'Impero".

Sicuramente, uno dei tradimenti più importanti e sconvolgenti della storia della fantascienza è quello di Anakin ai danni Obi-Wan. Purtroppo, riguardo al personaggio interpretato da Evan McGregor, la sinossi della serie ci indica come vedremo diversi tradimenti nella trama, che hanno suscitato alcune speculazioni riguardo chi potrebbe apparire nel progetto. Come abbiamo visto in Star Wars: La vendetta dei Sith, l'Armata dei Cloni ha voltato le spalle ai Jedi per seguire l'Ordine 66, portando molti amanti del franchise a chiedersi se anche i clone trooper appariranno nella nuova serie.

In attesa di vedere il debutto dello show il 25 maggio, vi lasciamo con il nostro approfondimento riguardo la scelta di Filoni di inserire Darth Vader al posto di Darth Maul.