Obi-Wan Kenobi: il trailer è in arrivo? Twitter lo anticipa con due parole, fan in delirio

Tutto si può dire della saga di Star Wars tranne che non abbia il senso dell'umorismo. Nelle ultime ore, l'account Twitter della serie Obi-Wan Kenobi ha pubblicato un messaggio di due semplici parole che però hanno immediatamente mandato in delirio i fan della saga poiché potrebbero significare che l'arrivo di un trailer sia più vicino che mai.

Nel messaggio si legge l'iconica espressione "Hello there", battuta che Obi-Wan Kenobi pronuncia in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith prima dello scontro definitivo contro il Generale Grievous. Nel doppiaggio questa tipica espressione si perde decisamente ed è stata tradotta con un semplice "Salve a tutti". Una presentazione simile ha suggerito ai fan della saga che un primo trailer di Obi-Wan Kenobi sia vicino ad essere diffuso in streaming, anche perché ormai mancano solamente poco più di due mesi al debutto dello show su Disney+.

Vi ricordiamo che Obi-Wan Kenobi sarà ambientato circa un decennio dopo Episodio III, e ci mostrerà la vita del mentore di Anakin Skywalker durante gli anni di infanzia del piccolo Luke. Che l'eroe della trilogia classica abbia un ruolo anche in questo titolo? Ovviamente, confermato anche Hayden Christensen nei panni di Darth Vader...

Jason Ward di Making Star Wars crede poi di essere riuscito a ricostruire parte della trama di Obi-Wan Kenobi dedicata all'iconico Maestro Jedi e di aver individuato tra l'altro, le ragioni della sua fuga da Tatooine. Circa 10 anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, Obi-Wan Kenobi si trova in esilio sul pianeta desertico e il suo unico scopo è quello di difendere il giovane Luke Skywalker nonostante le reticenze di suo zio Owen Lars.

Al momento possiamo lasciarvi solo al poster ufficiale di Obi-Wan Kenobi. La serie arriverà su Disney+ il 25 maggio.