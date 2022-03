Obi-Wan Kenobi: il trailer ha già contraddetto i film originali di Star Wars?

Il primo trailer ufficiale di Obi Wan Kenobi, la prossima serie tv di Star Wars in uscita sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus dopo il successo di The Book of Boba Fett, potrebbe aver contraddetto un passaggio fondamentale dei film originali della saga.

Per anni infatti Star Wars ha dato l'impressione che Obi-Wan non abbia volutamente addestrato Luke in giovane età per rispetto dei desideri di zio Owen - e probabilmente anche perché scatenare i poteri della Forza latenti del figlio di Anakin Skywalker avrebbe potuto attirare l'attenzione indesiderata di Darth Vader stesso. Tuttavia, il trailer di Obi-Wan Kenobi di Disney+ cambia un grosso dettaglio della vicenda, ponendo l'enfasi sul vero motivo per cui il maestro Jedi è rimasto su Tatooine. Mentre le immagini del filmato promozionale scorrono, infatti, la voce fuori campo di Ewan McGregor pronuncia solennemente: "La lotta è finita... Abbiamo perso. Rimani nascosto".

Questa deprimente ammissione sembra contraddire i piani di Obi-Wan, quelli di addestrare un giorno Luke per farlo diventare un Jedi e sconfiggere Darth Vader. Obi-Wan Kenobi nella serie non sta pianificando alcuna rivincita nei confronti dell'Impero, anzi pare essersi completamente arreso ad esso: la battuta "abbiamo perso, rimani nascosto" parla chiaro. Che Obi-Wan sia d'accordo con Owen Lars, che possa decidere di lasciare Luke in disparte a godersi una vita più felice ignorando la sua eredità Jedi? A guardare il trailer sembrerebbe che il Maestro Jedi di Obi-Wan Kenobi stia vegliando su Luke esclusivamente per protezione, e non per trasformarlo in un padawan ad un certo punto.

Certo gli episodi della mini-serie in questo senso dovranno riallacciare i due comportamenti di Obi-Wan, probabilmente facendo evolvere il suo pensiero e fargli ritrovare la speranza per una futura vittoria contro l'Impero. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.