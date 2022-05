Obi-Wan Kenobi, nel trailer anche il Quinto Fratello: ecco di chi si tratta

Proprio in occasione dello Star Wars Day, Lucasfilm ha pubblicato il trailer di Obi-Wan Kenobi, la prossima serie tv che sarà disponibile su Disney+. Protagonista di ritorno Ewan McGregor, nei panni del personaggio che interpretò nella trilogia prequel. Nel trailer i fan hanno fatto caso ad un personaggio in particolare.

Si tratta del Quinto Fratello. Un personaggio che dovrebbe risultare familiare ai fan di Star Wars Rebels ma che in Obi-Wan Kenobi farà il suo debutto in live action. Scopriamo di più su questo personaggio ma se non volete spoiler non proseguite nella lettura della news.



Il Quinto Fratello è un Inquisitore - ecco perché attendiamo l'arrivo degli Inquisitori - membro dell'Inquisitorio sotto la guida del Grande Inquisitore, che fa capo a Darth Vader. In qualità di Inquisitore, il Quinto Fratello è impegnato nel dare la caccia ai Jedi sopravvissuti all'epurazione seguita all'esecuzione dell'Ordine 66.



Come gli altri membri dell'Inquisitorio, il Quinto Fratello un tempo era un Jedi, e dopo l'ascesa dell'Impero Galattico, chiunque egli sia stato prima cadde nel Lato Oscuro della Forza. La sua caduta potrebbe essere avvenuta tramite tortura. Cresciuto sotto l'ala del Grande Inquisitore per imparare a controllare il proprio potere, il Quinto Fratello risponde agli ordini di Darth Vader; in un allenamento con quest'ultimo egli perse la mano destra. Altezzoso, amorale e sicuro di sé, il Quinto Fratello lavora al fianco di Vader proprio nel periodo in cui si svolge Obi-Wan Kenobi.



Se non l'avete ancora visto godetevi il trailer di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie Disney+ dello Star Wars Universe.