Obi-Wan Kenobi: ufficiale, Luca Ward sarà la voce italiana di Darth Vader

L'annuncio è arrivato dal doppiatore in persona: Luca Ward sarà la voce di Darth Vader quando il personaggio apparirà nel corso della miniserie Obi-Wan Kenobi. Nei primi due episodi della nuovissima storia targata Star Wars, il personaggio non compare se non in un frammento alla fine del secondo episodio ma senza il costume indosso.

"Ebbene sì... Sono la Voce di Darth Vader... Darth Fener... Darth bohhh... Ma come se chiama? Obi-Wan Kenobi, la serie. Buona visione a tutti", ha scritto Ward prendendosi gioco di come il nome del celebre villain di Star Wars è stato tradotto nel corso degli anni. Ward erediterà il ruolo di doppiatore di Vader dal grande Massimo Foschi, il quale ha doppiato il personaggio nel corso della trilogia classica di Star Wars, tornando poi nel ruolo ne La Vendetta dei Sith e in Rogue One: A Star Wars Story. Nella versione originale, lo ricordiamo, il personaggio ha la voce di James Earl Jones.

Obi-Wan Kenobi comincia 10 anni dopo i drammatici eventi de La vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta: la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro come il malvagio Signore dei Sith Darth Vader.

Nel corso di questi primi due episodi ci sono stati tantissimi easter egg e camei a sorpresa, come ad esempio quello di un vecchio Clone Trooper che nel secondo episodio chiede l'elemosina a Obi-Wan nel pianeta che ricorda vagamente le ambientazioni di Blade Runner. Così come abbiamo assistito alla inedita chimica tra Obi-Wan e la giovane Leia, interpretata dalla rivelazione Vivien Lyra Blair.

Il prossimo episodio di Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+ mercoledì 1 giugno.