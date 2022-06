Obi-Wan Kenobi, Victor Laszlo commenta con Everyeye i primi due episodi: il video

Dopo una lunghissima attesa, Obi-Wan Kenobi ha fatto il suo debutto su Disney+ con due episodi che hanno saputo conquistare il pubblico, dopo l'esperimento non proprio riuscito di The Book of Boba Fett e a quanto pare, anche Victor Laszlo si è detto più che soddisfatto di questo esordio, nonostante qualche piccolo errorino.

La serie racconta quell'arco temporale in cui Obi-Wan Kenobi ha vissuto da eremita su Tatooine, vegliando su Luke Skywalker e, nascondendosi dall'Impero che ormai si espansde senza più controllo in tutta la Galassia, seminando morte e distruzione. Il personaggio interpretato da Ewan McGregor vive fortemente il senso di colpa per quanto accaduto ad Anakin Skywalker e soprattutto, vive con sofferenza il destino dell'ordine Jedi, di cui si ritiene responsabile.

Come potete vedere voi stessi dal lungo video posto in calce alla notizia, lo youtuber noto per le sue videorencesioni, si è detto più che entusiasta di quanto visto nei primi due episodi, soprattutto, per l'interpretazione di Ewan McGregor davvero assai intensa:

"Sembra fatto bene seppur con qualche piccolo problema. Le ho guardate con grande trasporto e grande convinzione. Lo stesso Ewan McGregor ci crede molto nel progetto, vista la sua intensa interpretazione. Hanno collegato bene alcune cose, altre un po' meno bene, gli errori sono così di poco conto però, da non infastidire lo spettatore. Fino a Rebels mai mostrata l'oppressione dell'Impero, qui invece sembra essere stato fatto un passo avanti".

Vi ricordiamo che da oggi l'episodio 3 di Obi-Wan Kenobi è disponibile su Disney+. Voi cosa ne pensate di questa serie? Come sempre, ditecelo nei commenti.