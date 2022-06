Obi-Wan Kenobi e QUEL vistoso errore di continuità: parla lo showrunner Joby Harold

I fan della Galassia lontana lontana hanno scovato molte incongruenze tra Obi-Wan Kenobi e il franchise di Star Wars e così l'autore della serie Disney+ ha voluto spiegare le ragioni che lo hanno portato a compiere determinate scelte che, non necessariamente sono estranee al canone.

Per anni si è pensato che la resa dei conti tra Obi-Wan e Darth Vader sulla Morte Nera in Una nuova speranza fosse il primo incontro tra i due da quando Anakin è passato al Lato Oscuro. Nel terzo episodio di Obi-Wan Kenobi però i due, si riuniscono un decennio dopo Mustafar. Joby Harold ha voluto così spiegare che non è stato mai negato in modo categorico questo nuovo incontro nel mondo di Star Wars.

"Forse è quasi l'opposto. In Una nuova speranza non c'è assolutamente che dicesse che non potevamo", ha spiegato Harold. "Si potrebbe obiettare che la cosa 'da un certo punto di vista' di Obi-Wan è ovviamente una narrazione revisionista rispetto alla trilogia originale, oppure è un altro modo per dire che ci sono aree grigie e cose che non sappiamo. Non c'è niente di sbagliato nello scoprire il passato e le sue verità nella narrazione, quindi non mi è mai sembrato sbagliato. Non abbiamo violato nulla. Semmai, abbiamo strutturato quelle scene in modo che alcune delle scelte che abbiamo dato per scontato nella trilogia originale in realtà assumano più senso ora. Se approdassi ex novo al mondo della narrativa di Star Wars e lo guardassi fino in fondo dall'episodio I, questo sembrerebbe un collegamento naturale tra queste due trilogie".

Insomma, per lo showrunner di Obi-Wan Kenobi è tutto canonico, staremo a vedere se presto o tardi verranno svelati nuovi particolari sul passato di questi due personaggi tanto iconici. Voi cosa ne pensate di questa serie? Come sempre, ditecelo nei commenti.