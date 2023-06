Obi-Wan Kenobi, per Vivien Lyra Blair Ewan McGregor starebbe implorando una Stagione 2

Sebbene alla produzione non abbiano mai escluso una Stagione 2 di Obi-Wan Kenobi, al momento sembra che non ci siano piani per un imminente ritorno di Ewan McGregor nei panni del vecchio Maestro Jedi. Tuttavia, in una recente intervista, Vivien Lyra Blair, interprete della giovane Leia, ha detto che l'attore starebbe implorando per continuare.

La presidente e produttrice di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha sempre descritto lo show live-action di Star Wars come una "serie limitata stand-alone" che si conclude dopo sei episodi. Ambientata un decennio dopo gli eventi de La vendetta dei Sith, la serie ha fatto da ponte tra l'ultimo film della trilogia prequel e Una nuova speranza, quando il Jedi esiliato Obi-Wan (Ewan McGregor) è uscito dal suo nascondiglio per proteggere i giovani gemelli, la Principessa Leia (Vivien Lyra Blair) e Luke Skywalker (Grant Feely) dalle forze oscure.

E mentre Obi-Wan e Darth Vader (Hayden Christensen) non sono destinati a incontrarsi di nuovo fino al loro scontro finale a bordo della Morte Nera, pare che McGregor speri ancora di poter tornare nei panni di Obi-Wan. In precedenza, anche Joel Edgerton ha parlato di un possibile ritorno.

"Beh, credo che molte persone mi chiedano: 'Avremo una seconda stagione di Obi-Wan?'. E io, onestamente, penso che sia molto probabile, perché Ewan sta implorando di farne un'altra. È davvero entusiasta", ha dichiarato Blair a The Direct. La star di The Boogeyman ha aggiunto che "le piacerebbe molto" tornare nei panni della figlia adottiva della regina di Alderaan Breha Organa (Simone Kessell) e del senatore Bail Organa (Jimmy Smits), ma non è detto che la giovane Leia si riunisca a Obi-Wan.

"Non vedo come potrei inserirmi, perché è molto implicito che lei non lo rivede fino a quando non chiede aiuto nel quarto film, Una nuova speranza", ha continuato. "E quindi, penso che ci sia da chiedersi: come potrei inserirmi in questa storia? E quindi speriamo in una serie tutta mia. Stiamo pensando che potrebbe essere divertente fare una serie di Leia su Alderaan. E spero davvero che qualcosa del genere possa funzionare".