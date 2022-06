Obi-Wan Kenobi: tutti vogliono che il ritorno di Hayden Christensen sia permanente!

Dopo la conclusione di Obi-Wan Kenobi, tutti stanno rivalutando la loro opinione su Hayden Christensen, la cui carriera dopo Star Wars non è mai decollata a causa delle critiche di massa alla trilogia prequel. Adesso, non solo i fan di Star Wars, ma anche il pubblico più generalista vuole che il ritorno dell'attore alla recitazione sia permanente.

In un thread su StarWars pubblicato su Reddit, il pubblico dice di non volere più vederlo scomparire di nuovo, che Christensen dovrebbe essere l'uomo di riferimento per le future interpretazioni di Darth Vader e che è ora che riceva un po' di riconoscimento. Le risposte e i commenti a questa considerazione concordano, giudicando Christensen un "attore fenomenale", dicendo che ha fatto "un lavoro incredibile" e che è stato "assolutamente brillante".

La Lucasfilm sembra essersene resa conto, visto che Christensen è stato confermato per apparire nel prossimo show Ahsoka che arriverà tra un anno su Disney+. Essendo ambientato negli anni successivi al Ritorno dello Jedi, Anakin apparirà come fantasma della Forza o in un possibile flashback, anche se qualsiasi forma di riconciliazione tra il maestro Jedi decaduto e la sua ex-padawan ha la possibilità di essere uno dei momenti più emozionanti della storia di Star Wars.

Inoltre, lo stesso Christensen si è detto più che favorevole a interpretare nuovamente il personaggio in un possibile spin-off su Darth Vader. "Assolutamente. Fare di più con questo personaggio sarebbe fantastico!" ha dichiarato l'attore canadese.

Interpellato sul personaggio nella serie con Ewan McGregor, Hayden Christensen ha dichiarato che Vader sta cercando di rimuovere qualsiasi residuo di Anakin Skywalker sia rimasto nella sua vita. "Sì, vedo sempre Anakin come una linea guida e una sfumatura sullo sfondo per questo personaggio. Vader sta facendo del suo meglio per uccidere quel lato di lui, ma ci deve sempre essere un po' di Anakin lì dentro. E ciò emerge, ed è una parte del divertimento. Penso sempre alla parte di Anakin del suo carattere".

Lo abbiamo visto anche in quello che si è rivelato essere il momento preferito dai fan di Obi-Wan Kenobi.