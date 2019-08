Obi-Wan Kenobi: ecco il titolo e il logo ufficiale della nuova serie tv di Star Wars?

Poche ore fa dagli Stati Uniti è arrivata la conferma che la Disney è al lavoro su una serie tv incentrata su Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor che tornerà a vestire i panni dell'iconico maestro Jedi.

Del progetto, che sarà ovviamente una mini-serie esclusiva per Disney+, il servizio di streaming on demand tramite il quale la Lucasfilm sfornerà anche le serie tv The Mandalorian e Cassian Andor, si sa ancora poco al momento, ma in attesa di ulteriori dettagli - che dovrebbero presumibilmente arrivare durante l'imminente D23 Expo - sarebbero arrivati online anche logo e titolo ufficiale.

Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, la serie tv si intitolerà semplicemente Star Wars: Kenobi.

Per anni, soprattutto dopo il successo del primo spin-off stand-alone Rogue One: A Star Wars Story, si è vociferato di un film stand-alone dedicato al personaggio di McGregor, ambientato tra gli eventi di Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith (2005) e Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza (1977), ma stando così le cose la Disney ha come sempre optato per la soluzione migliore: a questo punto è lecito aspettarsi anche un recast per Luke Skywalker, per lo meno qualora la storia dovesse raccontare il periodo che Obi-Wan trascorse da eremita su Tatooine per vegliare sul figlio maschio dell'ex amico e allievo Anakin Skywalker.