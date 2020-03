Obi-Wan e Mace Windu entrano in azione nella nuova clip di Star Wars: The Clone Wars

L'account ufficiale di Star Wars ha diffuso in rete una nuova clip ufficiale di "Unfinished Business", il nuovo episodio della stagione finale The Clone Wars atteso sul catalogo americano Disney+ nei prossimi giorni.

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, mostra Obi-Wan Kenobi e Mace Windu mentre sfoderano le loro spade laser per preparasi ad attaccare l'esercito Separatista

Ambientata tra L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, la stagione 12 della serie animata sviluppata da Dave Filoni sarà finalmente disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 marzo, quando il nuovo servizio streaming della Casa di Topolino debutterà in gran parte dell'Europa.

Quando Disney+ arriverà anche da noi, nel catalogo italiano si potranno trovare i primi 5 episodi di Star Wars: The Clone Wars, dopodiché il resto della stagione sarà pubblicato settimanalmente, ogni venerdì, fino ad arrivare al gran finale dell'8 maggio.



Cosa vi aspettate dall'epilogo di The Clone Wars? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

A proposito di Guerre Stellari, con il debutto di Disney+ sarà finalmente disponibile in Italia anche la serie che ha lanciato in tutto il mondo il fenomeno di Baby Yoda: qui potete trovare i poster ufficiali di The Mandalorian dedicati all'imminente esordio dello show nel nostro paese.