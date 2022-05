Obi-Wan, Mandalorian, Ashoka Tano e Andor insieme, la foto! Il futuro di Star Wars è qui

Il prossimo futuro di Star Wars è su Disney Plus, e mentre i fan attendono con impazienza l uscita di Obi Wan Kenobi, la prossima serie tv in uscita dal 27 maggio, Vanity Fair ha pubblicato una succosa anteprima sull'interno franchise.

L'immagine, che potete ammirare in calce all'articolo, mostra tutti insieme i protagonisti della nuova ondata di serie tv di Star Wars, ovvero il Din Djarin di Pedro Pascal per The Mandalorian, l'Ewan McGregor dell'imminente Obi-Wan Kenobi, la Rosario Dawson di Ahsoka Tano e Diego Luna di nuovo nei panni di Cassian Andor, personaggio che ha debuttato nel film Rogue One e che sarà protagonista della serie prequel spin-off omonima.

I fan sapranno già che Mando di Pedro Pascal e Ahsoka di Rosario Dawson hanno già collaborato un paio di volte, sia nella seconda stagione di The Mandalorian che in The Book of Boba Fett, ma avere Ewan McGregor e Rosario Dawson nella stessa immagine live-action sarà una vera gioia per gli appassionati: del resto Obi-Wan e Ahsoka sono due personaggi che insieme ne hanno passate molte, nella serie d'animazione The Clone Wars, e sicuramente vederli riuniti (anche se per un foto promozionale) scatenerà più di qualche brivido su più di qualche schiena.

Inoltre, la rivista svela numerosi dettagli sul futuro della saga di Star Wars, passando in rassegna le numerose serie tv attualmente in produzione: continuate a seguirci nelle prossime ore per tutte le informazioni e gli aggiornamenti. Per altre letture, nel frattempo, ecco che cosa ha detto Hayden Christensen sul ritorno in Obi Wan Kenobi.