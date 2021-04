Obi-Wan, tutto quello che sappiamo sulla serie di Star Wars: cast, trama e uscita

L'universo di Star Wars continua ad arricchirsi di produzioni interessanti e che hanno dato nuova linfa vitale a un franchise che, fino a pochi anni fa, sembrava essere caduto in una fase di stallo. Merito della rinascita è sicuramente di The Mandalorian, ma anche di tutti gli altri show che hanno attirato da subito le attenzioni dei fan.

Tra di essi, troviamo sicuramente la serie TV Star Wars: Obi-Wan Kenobi, che farà tornare Ewan McGregor nei panni di uno dei Jedi più amati nella storia, e che si promette ricca di momenti interessanti e mozzafiato. Abbiamo visto insieme come Jar Jar Binks non farà parte del progetto della serie Tv Star Wars: Obi-Wan Kenobi, e oggi siamo qui per riportarvi tutte le notizie di cui siamo a disposizione sul cast, la trama, e una possibile data di uscita dello show.

Concepito inizialmente come un film, che facesse parte dei progetti della Lucasfilm "A Star Wars Story", il progetto legato a Obi-Wan è stato poi tramutato in una miniserie di 6 episodi. La trama si ambienterà 10 anni dopo gli eventi di Episodio III, con il passaggio di Anakin Skywalker (altro gradito ritorno sarà quello di Hayden Christensen proprio nei panni di Vader) al Lato Oscuro della Forza. Sicuramente, vedremo un Obi-Wan più tormentato, intento a sopravvivere e con la missione di tenere al sicuro il più possibile un piccolo e ignaro Luke Skywalker, da ogni possibile minaccia.

Oltre a McGregor e Christensen, faranno il loro ritorno su un set di Star Wars anche Joel Edgerton e Bonnie Piesse, nei panni rispettivamente degli zii Owen e Beru Lars. Tra i nuovi ingressi, invece, il cast si arricchirà di Moses Ingram (che abbiamo visto in The Queen's Gambit), Kumail Nanjiani (Eternals), la famosissima Indira Varma (la Ellaria Sand di Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland), O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, e Benny Safdie.

Infine, per quanto riguarda la data di uscita, ci aspettiamo novità nei prossimi mesi, ma pensiamo che il 2022, entro la primavera, potrebbe essere un ottimo periodo per la sua pubblicazione, sempre su Disney+.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sui festeggiamenti dei fan di Star Wars per il compleanno di "Obi-Wan" Ewan McGregor.