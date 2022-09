Obliterated: il nuovo show dai creatori di Cobra Kai sarà Die Hard + Una notte da leoni

La nuova stagione di Cobra Kai è arrivata su Netflix con un punteggio perfetto da Rotten Tomatoes, e cavalcando l'entusiasmo dei fan gli showrunner Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg hanno offerto qualche nuovo dettaglio sulla loro nuova serie Netflix Obliterated.

Lo show, che sarà interpretato da Nick Zano (Legends of Tomorrow) e Shelley Hennig (Mythic Quest), racconta la storia di una squadra d'élite delle forze speciali che dovrà vedersela con una minaccia mortale a Las Vegas, e secondo il logline ufficiale di Netflix le cose prendono una piega inaspettate: "Dopo la festa per celebrare la riuscita della missione, una festa piena di alcol, droga e sesso, il team scopre che la bomba che hanno disattivato in realtà era falsa. Il team ora è distrutto dai postumi della baldoria notturna, ma dovrà comunque trovare la vera bomba e salvare il mondo".

Chiaramente dunque Obliterated sarà qualcosa di molto diverso da Cobra Kai, sebbene la premessa sembri anticipare un tipo di leggerezza abbastanza simile, e infatti per riassumere i toni del loro nuovo lavoro per la tv i due showrunner hanno usato tre famose saghe del piccolo e del grande schermo: "Sarà un mix tra Die Hard, Una notte da leoni e 24". Inoltre, è stato confermato che Obliterated non sarà adatto ai bambini, e che si rifarà anche alle prime commedie del duo creativo, come Harold & Kumar, Scary Movies 3 e American Pie: Ancora insieme, tutte rigorosamente rated-r.

Netflix non ha ancora una data d'uscita per Obliterated, quindi continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti. Per altre letture, intanto, ecco quando dovrebbe uscire Cobra Kai 6.