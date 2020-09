Gli Occhi del Drago, Hulu cancella la serie tratta da Stephen King: tutti i dettagli

È passato poco più di un anno dall'annuncio della serie TV de Gli Occhi del Drago, ma i pochi aggiornamenti sullo stato dei lavori avevano fatto preoccupare i fan di Stephen King, infatti Hulu ha deciso di cancellare la serie.

A dare l'annuncio è stato Seth Grahame-Smith durante una puntata del podcast intitolato "The Kingcast", rivelando che problemi tra gli showrunner e questioni di budget hanno portato il network a scegliere di non continuare con lo sviluppo dell'adattamento per piccolo schermo. L'autore ha anche affermato che aveva contatto il celebre attore Sam Rockwell per il ruolo di uno dei personaggi principali della serie. Per chi non conoscesse il libro scritto da Stephen King nel 1984, il romanzo narra le vicende del regno di Delain, governato dal re Roland insieme alla moglie Sasha e al figlio Peter. Il mago di corte Flagg aspira al trono del sovrano, per questo complotta insieme ad altri membri della corte per uccidere i due consorti reali e far ricadere la colpa su Peter.

Comunque Seth Grahame-Smith ha avvisato che qualche altro network potrebbe decidere di acquistare i diritti del libro, riprendendo così i lavori. Nel frattempo è disponibile il nuovo trailer di The Stand, opera dell'autore de Gli Occhi del Drago.