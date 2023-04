Occhi di gatto, in arrivo la serie tv live-action tratta dal manga giapponese?

Stando a quanto riportato in queste ore dal quotidiano francese Le Parisien Occhi di Gatto, il famoso manga giapponese creato da Tsukasa Hōjō già adattato per il piccolo schermo in una serie animata diventata un cult, molto presto ritornerà con una versione live-action.

Come si legge sul giornale d'oltralpe, e già rilanciato da Wired Italia e Sky TG 24, Occhi di Gatto live-action sarà prodotto dal canale francese Tf1, per la regia di Alexandre Laurent (Les Combattantes e Le Bazar de la Charitè), con Big Band Story alla produzione. Addirittura i lavori dovrebbero essere in fase piuttosto avanzata, con l'inizio delle riprese previsto per i prossimi mesi in vista di una messa in onda che in Francia dovrebbe avvenire nel corso del 2024, prima di un lancio anche nel resto del mondo.

Al momento purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli, né per quanto riguarda il cast né un'eventuale data di uscita più precisa. Restate sintonizzati per conoscere tutti i prossimi aggiornamenti sul progetto che promette di riportare sul piccolo schermo le tre sorelle Sheila, Kelly e Tati, e correte a recuperare la nostra recensione dell'anime di Occhi di Gatto, disponibile su Prime Video.

