Occhio di Falco, Hailee Steinfeld fatta fuori dalla corsa per il ruolo di Kate Bishop?

Nei giorni scorsi sono stati ufficialmente annunciati i registi per Occhio di Falco, attesissima serie tv Marvel Studios per la piattaforma streaming Disney+ con protagonista l'Avenger interpretato dal candidato all'Oscar Jeremy Renner, ma a quanto pare le novità non finiscono qui.

Secondo quanto riferito, infatti, Hailee Steinfeld non è più in trattative per interpretare Kate Bishop nella prossima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe. Nonostante le produzioni siano temporaneamente interrotte a causa della pandemia di Coronavirus, lo sviluppo dei prossimi progetti in casa di Kevin Feige continua senza sosta e stando a Derek Cornell di The DisInsider, la Steinfeld si sarebbe definitivamente allontanata dal ruolo per il quale qualche tempo fa era stata data in pole position.

Addirittura, secondo Cornell l'attrice sarebbe stata 'scartata' già diverso tempo fa, anche se lo scooper non ha fornito né periodo di tempo né ulteriori informazioni su ciò che sarebbe accaduto durante il suo processo di casting. Potete leggere il suo breve e categorico tweet in calce all'articolo.

Naturalmente la notizia non arriva da canali ufficiali quindi sarebbe bene prenderla con le pinze, ma dato che la data di uscita della serie è rimasta invariata ed è ancora prevista per autunno 2021, è possibile che molto presto la Marvel Studios interverrà con notizie definitive e annunci. Quali sono le vostre aspettative per lo show? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti ecco un rumor che rivelerebbe la presenza di un'alleata di Daredevil in Occhio di Falco.