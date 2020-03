Occhio di Falco indosserà il costume dei fumetti di Matt Fraction nella serie Disney+?

Dalla presenza di Kate Bishop alle vociferata apparizione dei Tracksuit Draculas, sembra proprio che la serie su Hawkeye stia prendendo ispirazione dalla celebre run scritta da Matt Fraciton e disegnata da David Aja, dalla quale potrebbe arrivare anche l'idea per il nuovo costume del personaggio di Jeremy Evans.

Stando a un rumor lanciato da MCU Cosmic, la maglia nera con il logo viola indossata da Occhio di Falco nel fumetto potrebbe infatti comparire in qualche modo anche nella serie Disney+, anche se il report specifica che potrebbe trattarsi di un semplice easter egg.

A proposito di costumi, secondo il sito potrebbe essere riservato lo stesso trattamento all'originale costume nero di US Agent, l'erede di Captain America scelto dal governo che sarà interpretato nello show da Wyatt Russell.

Per quanto riguarda WandaVision, nel primo teaser delle serie Marvel/Disney+ è stata mostrato brevemente il look classico di Scarlett Witch, che a giudicare dal contesto potrebbe quasi certamente trattarsi di un easter egg, vista anche la particolare struttura dello show.

Tornando alla serie con Jeremy Evans, secondo alcune indiscrezioni le riprese di Occhio di Falco potrebbero iniziare già in estate insieme a Mrs. Marvel (anch'essa prevista per il 2021), mentre i più cauti indicano il prossimo autunno come il periodo più probabile per l'inizio della produzione.