Occhio di Falco: ecco quando inizieranno le riprese per la serie Disney+ con Jeremy Renner

Nelle ultime due settimane sono usciti diversi nuovi report su Occhio di Falco, serie Marvel Studios distribuita da Disney+ che vedrà il ritorno di Jeremy Renner nei panni del celebre Avenger dalla mira infallibile, inclusi quelli su un possibile periodo di uscita.

Era stato anche riferito che le riprese sarebbero partite a settembre, ma adesso diverse fonti direttamente collegate alla produzione della serie hanno riferito che i lavori partiranno a luglio: non è ancora prevista una data precisa, dato che ci sono ancora alcuni fattori che devono essere risolti (primo fra tutti il casting di Kate Bishop), ma al momento i Marvel Studios hanno scelto la finestra del mese estivo per far partire la produzione.

Nello stesso periodo la casa di produzione lavorerà anche alla serie tv Ms. Marvel, dunque è altamente probabile che si ripresenterà una situazione simile a quella vista in queste settimana con Falcon & The Winter Soldier e WandaVision, con i due capitoli della Fase 4 del MCU che sono stati girati praticamente in contemporanea.

La speranza è che fra qualche settimana inizieremo a sentire rumor e/o annunci sul casting per la serie con Jeremy Renner, ma come noto i Marvel Studios sanno essere molto riservati quando vogliono (si pensi a Shang-Chi, le cui riprese sono in corso da circa un mese in Australia anche se al momento sono pochissime le informazioni conosciute sul cast).

Tra l'altro l'estate 2020 vedrà la casa di produzione di Kevin Feige impegnata (da maggio) anche nelle riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che invece uscirà a maggio 2021: altro che vacanze, insomma.