Occhio, fan di The Mandalorian: è arrivato il peluche di Baby Yoda!

Verrà un giorni in cui ci stancheremo di Baby Yoda, ma non è questo il giorno. Anzi, a volerla dire tutta sembra che quel giorno sia ancora parecchio lontano: il piccolo protagonista di The Mandalorian ha ormai un posto fisso nei cuori di tutti i fan della serie, e il merchandise ufficiale non fa che alimentare questa passione.

Abbiamo visto nelle scorse settimane come i primi gadget relativi a The Child (questo il nome ufficiale adottato da Disney per il personaggio) abbiano cominciato a fare la loro comparsa sui vari store, tra magliette, tazze e Funko Pop!

Oggi è dunque la volta di uno degli oggetti più attesi: il peluche di Baby Yoda targato Mattel è infatti finalmente disponibile per il pre-order: alto undici pollici e con la testa in vinile, il peluche sembra proprio essere una perfetta riproduzione in scala dell'esserino più adorabile della galassia lontana lontana, per la gioia di tutti i fan dello show che sicuramente accorreranno in massa ad ordinarlo. Inutile, però, sperare di riceverlo entro Natale: il peluche di Baby Yoda sarà infatti effettivamente disponibile soltanto dal prossimo maggio.

Anche i linguisti, intanto, s'interrogano su Baby Yoda: Noam Chomsky ha recentemente spiegato in che modo potrebbe esprimersi il personaggio di The Mandalorian. Lo show, intanto, continua a tenere col fiato sospeso i suoi fan: la storia di un personaggio di The Mandalorian verrà rivelata nella seconda parte di questa prima stagione.