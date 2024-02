Oceania 2, perché Disney ha trasformato la serie Disney+ in un film per il cinema?

L'inaspettato annuncio di Oceania 2, avvenuto a inizio febbraio, ha generato tanto entusiasmo quanto stupore tra i fan della Disney.

Fino a quel momento, infatti, ad essere in sospeso era la serie tv dedicata ad Oceania, annunciata addirittura nel 2020. Ma quali sono le ragioni intrinseche di un simile cambiamento di rotta? Dopo le parole dello stesso Bob Iger all'indomani dell'annuncio, The Wrap approfondisce ulteriormente il tema, cercando di indagare le motivazioni che avrebbero condotto lo Studio a modificare così radicalmente i piani.

In un articolo pubblicato sulla nota rivista, si tratterebbe di una strategia ben precisa della Disney, volta ad aumentare le entrate dopo il Covid e dopo le dimissioni del CEO Bob Chapek, il quale aveva scelto di puntare su Disney+, indirizzando sulla piattaforma la maggior parte dei nuovi contenuti, compresi quelli targati Pixar.

A ciò si unisce un fatto: i primi episodi della serie animata di Oceania sarebbero piaciuti così tanto ai dirigenti della Disney da decidere di trasformare il lavoro encomiabile del regista David G. Derrick Jr in un film destinato alle sale. Il film, la cui uscita è prevista per il prossimo Giorno del Ringraziamento, segna la necessità di tornare a franchise collaudati, così da garantire alla Disney notevoli entrate. Queste sarebbero legate non soltanto alla vendita dei biglietti, ma anche al merchandise e ad un aumento di popolarità di specifiche attrazioni all'interno dei parchi a tema.