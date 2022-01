Oceania: trovato il regista della serie tratto dal classico d'animazione Disney

Tra i moltissimi progetti annunciati dalla Disney per il suo servizio di streaming digitale, c'è anche la serie spin-off di Oceania (nell'originale Moana) che dovrebbe debuttare sulla piattaforma non prima del 2024. Tuttavia, ci sono stati dei recenti sviluppi, in quanto lo studio ha appena annunciato il nome del regista che si occuperà dello show.

A quanto pare sarà il veterano dell'animazione David G. Derrick Jr. ad occuparsi della regia degli episodi della serie spin-off di Oceania, il 56esimo Classico d'Animazione della Walt Disney che vedeva protagonisti i personaggi con le voci di Dwayne "The Rock" Johnson e Auliʻi Cravalho. Moana, The Series esplorerà nuove storie con la protagonista Moana, ambientate sempre nella piccola isola polinesiana di Motunui dopo gli eventi del film del 2016.

In un comunicato, Derrick ha dichiarato: "Lavorare su Oceania è stato un dono, personalmente e professionalmente. Il film ha catturato e mostrato lo spirito della Polinesia al mondo intero. Sono onorato di poter continuare la sua storia e poter celebrare le bellissime e ricchissime culture delle isole del Pacifico".

Oceania è stato anche l'ultimo film di John Musker, celebre per il suo lavoro in co-regia con Ron Clements tra gli altri anche in Aladdin, La Sirenetta e Hercules, in pratica i film del Rinascimento Disney degli anni '90 che riportarono al grande successo la Casa di Topolino dopo due decenni a dir poco travagliati e il disastro degli anni '80. Musker ha infatti annunciato il suo ritorno dopo Oceania.

La soundtrack di Oceania ha celebrato il suo quarto disco di platino nel 2020 e per l'occasione erano arrivati anche i ringraziamenti di The Rock: "Grazie a tutti voi in tutto il mondo che amate la canzone e tutto l'incredibile divertimento che porta. E infine, un enorme grazie al vero motivo per cui questa canzone è è 4 volte disco di Platino. Il vecchio capo, Baby Tia, che AMA sentirmi cantare questa canzone per lei, ma non ha idea che io sia davvero, Maui - il che rende l'intera cosa ancora più fantastica. E un'ultima cosa...Grazie!".