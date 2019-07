Octavia è tornata dall'Anomalia nel promo del nuovo episodio di The 100

Nella sesta stagione di The 100, mentre Clarke / Josephine (Eliza Taylor) e Bellamy (Bob Morley) sono stati impegnati in furti di cadavere e con i mind drive, Octavia (Marie Avgeropoulos) ha intrapreso un viaggio da sola nei boschi circostanti Sanctum.

Dopo essersi avventurata nella misteriosa e temuta Anomalia la mano di Ocatvia sembra miracolosamente risanata, e anche se non si conosce ancora il destino di Diyoza (Ivana Milicevic), il suo ritorno da quella nuvola verde e luminosa potrebbe finalmente darci delle risposte. Ma dal promo del nuovo episodio della serie, intitolato What you take with you, si evince che non è così.

Octavia, infatti, era giunta in prossimità dell’Anomalia insieme a Diyoza e Gabriel, e i tre avevano inziato ad essere vittime di allucinazioni. Octavia decide infine di entrare, pur sapendo che nessuno vi aveva mai fatto ritorno. Lei invece ci riesce, ma sembra non ricordare nulla di quanto è accaduto nell’Anomalia. Gabriel (Chuku Modu) prova a domandarle più volte quello che ricorda, ricevendo sempre la stessa, desolante risposta.

Grazie al mistero costituito dall’Anomalia, la sesta stagione di The 100 (puoi guardare qui il trailer) si sta rivelando una delle più criptiche in assoluto. L’episodio 6x09 andrà in onda su CW questo martedì. Dai un’occhiata anche al poster della stagione 6 di The 100.