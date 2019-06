Odette Annable e Natalie Alyn Lind saranno le protagoniste di Tell Me a Story 2

Le attrici Odette Annable e Natalie Alyn Lind avranno dei ruoli principali all'interno della seconda stagione della serie antologica Tell Me a Story, che andrà in onda sul servizio di video on demand CBS All Access.

La serie TV prende ispirazione da un format spagnolo diventato famoso per rielaborare le più amate fiabe del mondo in una nuova forma intrisa di elementi thriller e misteriosi. La seconda stagione mostrerà i racconti relativi a tre celebri principesse: La Bella e la Bestia, La Bella Addormentata e Cenerentola.

Odette Annable (Pure Genius) interpreterà Maddie, una versione moderna di Cenerentola. Si tratta di un personaggio dall'indole pacifica, che per tanti anni si prende cura della sua famiglia cercando di mantenere integro l'equilibrio al suo interno. Ma dopo tutti questi anni, forse Maddie non sarà disposta a fare la stessa cosa con l'uomo di cui è innamorata.

Natalie Alyn Lind (The Gifted) sarà invece Ashley, personaggio ispirato alla protagonista de La Bella e la Bestia. In questa nuova rivisitazione moderna, la ragazza è una cantante di musica country dotata di grande talento, che riesce a sopravvivere a un brutale attacco. Ma scoprirà che il suo incubo non è del tutto finito.

La prima stagione della serie è composta, invece, da dieci episodi dedicati alla fiabe de I Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso e Hansel e Gretel, come mostrato dal trailer di Tell Me a Story. Mentre, sempre per quel che concerne la piattaforma di CBS All Access, è stato recentemente annunciato che l'atteso reboot di The Twilight Zone avrà una seconda stagione.