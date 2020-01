Odino sulla Terra in una scena tagliata di Thor: The Dark World

Con l'uscita del boxset dell'Infinity Saga, sono apparsi sul web dei contenuti speciali finora inediti, come la scena di Thor: The Dark World con Odino sulla Terra.

Dal post di un utente di Reddit (che potete vedere anche in calce alla notizia) ci è possibile dare un'occhiata ad alcuni screen-shot che rivelano la presenza di Odino sul nostro pianeta nel secondo film dedicat al Dio del Tuono.

Molti utenti si sono chiesti a che punto del film si dovesse collocare la scena, e in un thread sottostante il post qualcuno ha risposto "Alla fine. Credo che in questa versione, Loki sia davvero morto, e non prende il posto di Odino; Loki che sopravvive è stato un cambio nei reshoot" e ancora "Da quel che sappiamo, Thor: The Dark World avrebbe dovuto avere un finale molto differente: non solo Loki sarebbe dovuto morire, ma Thor e Jane si lasciavano. La scelta di mantenere in vita Loki e far tornare Thor sulla Terra per stare con Jane è stata una decisione presa in post-produzione".

Il commento corrisponde a verità e, come era stato affermato anche in precedenza, Loki sarebbe dovuto morire alla fine del film, mentre la scena con Jane fu girata con Elsa Pataky (la moglie di Chris Hemsworth) al posto di Natalie Portman, perché l'attrice di Star Wars e Jackie non era disponibile al momento delle riprese.

Thor: The Dark World è tutt'ora uno dei più controversi capitoli del MCU, ma voi cosa ne pensate? Vi piacque il film, o siete d'accordo con le critiche? Fateci sapere nei commenti.