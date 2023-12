Odio il Natale 2 conquista il mondo: la serie italiana è nella Top 10 globale di Netflix

A distanza di pochi giorni dalla sua diffusione in streaming, la seconda stagione di Odio il Natale ha già conquistato non solo l'Italia ma addirittura il mondo intero. Ci riferiamo ovviamente ai soli abbonati Netflix, ma la notizia è davvero stupefacente. La serie si è piazzata tra le prime dieci tra quelle più viste non in lingua inglese.

Sfogliando la Top 10 delle serie più viste al mondo questa settimana su Netflix, infatti, possiamo vedere che la seconda stagione della serie che vede Pilar Fogliati sempre più superstar, ha raggiunto la nona posizione, subito prima di High Tide e dopo Castaway Diva. La serie ha totalizzato poi 1.1 milioni di visualizzazioni nella sua unica settimana da quando ha debuttato sulla piattaforma.

La serie comedy romantica continua ad avere come protagonista Pilar Fogliati nei panni dell'infermiera Gianna, ma invece di cercare l'amore, la seconda stagione si concentra sul mantenerlo (o forse, più precisamente, sul recuperarlo), soprattutto nei momenti turbolenti del periodo natalizio. Su queste pagine trovate già la recensione di Odio il Natale 2.

Nei sei nuovi episodi della serie, oltre a Pilar Fogliati, troveremo anche Beatrice Arnera (Titti), Fiorenza Pieri (Margherita), Glen Blackhall (Umberto), Nicolas Maupas (Davide), Massimo Rigo (Pietro), Sabrina Paravicini (Marta) e Simonetta Solder (la Caposala). Nel cast subentrano anche Pierpaolo Spollon (Filippo), Chiara Bono (Monica), Matteo Martari (Alessandro), Jenny De Nucci (Stella) e Fortunato Cerlino (Elio).

Tutto comincia con una domanda: chi ha suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale nell’ultima puntata della prima stagione? È finalmente arrivato il momento di scoprirlo. Da quella fatidica sera è passato un anno, e ritroviamo la nostra Gianna che, a sorpresa, non è più single. Per la prima volta, il Natale che si avvicina sembra sorriderle, perché si sa, il Natale ama le coppie, no? Ma sarà proprio quest’ultimo, ancora una volta, a scombinare le carte, facendole commettere un errore imperdonabile che romperà la sua relazione.