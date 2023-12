Odio il Natale 2, spiegazione del finale di stagione

Per il secondo anno di fila Netflix ha ospitato le avventure della Gianna di Pilar Fogliati per dare il via alle festività natalizie: la seconda stagione di Odio il Natale ci ha permesso di scoprire il destino dei protagonisti che avevamo salutato insieme al 2022, regalando stavolta a ognuno di loro un finale (non troppo) definitivo.

Se la terza stagione di Odio il Natale è già ufficiale, infatti, il finale di questa seconda stagione riesce comunque a mettere il punto a un bel po' di vicende: in primis c'è ovviamente Gianna, che dopo esser tornata con l'ex-fidanzato Umberto lo lascia appena prima della cena di Natale, ormai consapevole di essere innamorata del suo vicino Filippo... Al quale corre infatti a dichiararsi nel bel mezzo della cena con la sua famiglia.

A quella della protagonista interpretata da Pilar Fogliati fanno comunque da contorno le storie dei genitori di Gianna, che decidono di tornare insieme, della sorella che torna a far coppia con il marito e di Titti, che per regalarci un po' di discontinuità con tutti questi ritorni di fiamma decide invece di lasciare il suo ragazzo per andare a cantare con la banda del paese. Occhio al futuro, però, perché sul finale scopriamo anche l'autore dei cartelli inviati a Gianna sul finale della scorsa stagione: stiamo parlando di Davide, che ora è partito per Bali. Per saperne di più non resta che attendere i prossimi episodi...