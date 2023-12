Odio il Natale 3, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Odio il Natale sta diventando una vera e propria tradizione natalizia per gli utenti Netflix italiani: la serie con Pilar Fogliati è ormai giunta alla sua seconda stagione e, pur ricevendo recensioni altalenanti, sta riuscendo ancora una volta a conquistare migliaia di spettatori. Ma quali sono le chance di vederne ancora?

L'arrivo di una terza stagione di Odio il Natale è, in realtà, effettivamente certo: Netflix ha rinnovato la serie per una terza stagione proprio nelle scorse settimane, prevedendo il facile successo di questa seconda stagione dello show, che in effetti lascia un po' di porte aperte per il futuro di Gianna (primo fra tutti il rapporto con quel Davide partito per Bali).

Il rinnovo, però, non ha portato con sé notizie certe per quanto riguarda la data d'uscita dei nuovi episodi: facile è, comunque, immaginare che si punterà al periodo natalizio del prossimo anno, proprio com'è stato per le passate stagioni (la seconda stagione di Odio il Natale ha fatto il suo esordio su Netflix lo scorso 7 dicembre, in tempo per quell'8 dicembre che in Italia, si sa, dà ufficialmente il via alle festività natalizie). Qui, nell'attesa dei prossimi episodi, trovate comunque la nostra recensione della seconda stagione di Odio il Natale.