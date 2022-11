Odio il Natale: Netflix svela trailer e data uscita per la nuova serie originale italiana

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha appena annunciato Odio il Natale, una nuova commedia romantica in 6 episodi che sarà disponibile in esclusiva sul servizio a partire dal prossimo 7 dicembre, giusto in tempo per l'arrivo del Natale.

La serie vede Pilar Fogliati alle prese con la ricerca dell’amore per il momento più critico dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena di Natale con la famiglia. Pilar Fogliati è la protagonista Gianna, affiancata da Beatrice Arnera (Titti) e Cecilia Bertozzi (Caterina), che interpretano le sue migliori amiche, e Fiorenza Pieri (Margherita), che interpreta la sorella. Massimo Rigo e Sabrina Paravicini sono Pietro e Marta, i genitori di Gianna, mentre Marzia Ubaldi interpreta Matilde, l’anziana paziente dell’ospedale con cui la protagonista si confida. A far parte del cast anche Nicolas Maupas (Davide), Marco Rossetti (Carlo), Alessio Praticò (Mario), Marcos Vinicius Piacentini (Thomas), Glen Blackhall (Umberto), Alan Cappelli Goetz (Diego), Gabriele Falsetta (Patrizio) e Simonetta Solder (caposala).

Alla regia i CRIC (Davide Mardegan e Clemente De Muro), mentre la sceneggiatura è firmata da Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi. La storia segue Gianna, che come anticipato dal titolo odia il Natale con tutta sé stessa, perché Natale è per le coppie e le famiglie e lei una famiglia tutta sua non ce l’ha. Così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo.

Odio il Natale, lo ripetiamo, uscirà sulla piattaforma dal 7 dicembre.