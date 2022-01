All of Us Are Dead: arriva il trailer della nuova serie coreana sugli zombie!

Nell'Aprile del 2020 Netflix ha ordinato All Of Us Are Dead, la nuova serie horror coreana tratta dal celebre webtoon Now At Our School di Joo Dong-Geun. Adesso la piattaforma streaming ha pubblicato un primo trailer del live-action, in cui un gruppo di studenti cerca di sopravvivere a un'epidemia zombie scoppiata nella scuola.

All Of Us Are Dead arriva mente tutti attendono l'uscita di Kingdom 3, un'altra serie coreana sugli zombie ambientata questa volta nel XIV secolo, che in Italia è passata un po' in sordina. Nel trailer del nuovo show in arrivo vediamo l'epidemia che si sviluppa all'interno del liceo e che si fa strada in tutta la Corea. Il webcomic originale è stato pubblicato tra il 2009 e il 2011 ed è composto da soli nove capitoli, dunque se i progetti di Netflix saranno a lungo termine, bisognerà lavorare per espandere la mitologia.

La curiosità è ovviamente alta sul progetto, soprattutto dopo il recente successo di un altro prodotto coreano sulla piattaforma streaming: Squid Game. All of Us Are Dead sarà diretto da Lee JQ e Kim Nam-su, mentre sulla sceneggiatura dei 12 episodi ha lavorato Chun Sung-il.

Lo show arriverà sulla piattaforma in tutti i paesi il 28 Gennaio, ed è prodotta da JTBC Studios in associazione con Film Monster. Intanto potete guardare l'esplosivo trailer che troverete in cima all'articolo!