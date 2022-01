All Of Us Are Dead, la nuova serie coreana di Netflix ha il 100% su Rotten Tomatoes

Dopo l'exploit globale di Squid Game, Netflix continua a puntare su prodotti seriali coreani. L'ultima serie è stata presentata in anteprima sulla piattaforma streaming e s'intitola All Of Us Are Dead. La serie di zombie ha già conquistato il pubblico di Netflix, scalando la classifica fino al 3° posto dei titoli più visti.

Ma non è tutto, visto che All Of Us Are Dead ha raggiunto la perfetta valutazione su Rotten Tomatoes, sfoggiando un bel 100%. Su Everyeye trovate il trailer di All Of Us Are Dead.



Sono soltanto 9 le recensioni al momento ma in virtù di questi pochi giudizi la serie ha una percentuale positiva perfetta. Tra le recensioni troviamo Variety, che scrive:"All Of Us Are Dead sfrutta al massimo la sua centralissima posizione da incubo con effetti ultraterreni e vertiginosi".

IGN riporta invece che la serie 'potrebbe non offrire nulla di nuovo nel genere carneficina zombie a parte la sua natura alquanto crudele e implacabile, ma a volte è abbastanza per realizzare un survival horror dannatamente efficace'.



All Of Us Are Dead racconta la storia di un gruppo di studenti che si ritrovano in condizioni spaventose quando i loro più cari amici si trasformano in zombie. I ragazzi lottano per rimanere in vita a scuola, un luogo sicuro che si trasforma in un sanguinoso campo di battaglia.

La serie è basata sull'omonima graphic novel di Webtoons del 2009 ed è composta da 10 episodi.