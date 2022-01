All Of Us Are Dead. virus letali e zombie a scuola nel trailer della nuova serie Netflix

Avete amato la serie hit Squid Game? Allora non potete perdervi All Of Us Are Dead, la nuova serie tv coreana in arrivo su Netflix. Guardiamo insieme il trailer ufficiale pieno di sangue e... zombie.

La piattaforma di streaming Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della vostra nuova serie coreana preferita.

Basato sul webtoon di Joo Dong-geun "Now at Our School", All OF US Are DEAD, show coreano JTBC Studios segue le vicende di un gruppo di studenti del liceo che rimarranno intrappolati a scuola quando un misterioso virus inizierà a trasformare i loro compagni in zombie. Senza cibo e metodi di comunicazione con l'esterno, i ragazzi dovranno cercare di sopravvivere e bloccare l'epidemia prima che sia troppo tardi.

Nel cast della serie che approderà il 28 gennaio su Netflix vedremo Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Ji-hu, Lomon, Lim Jae-hyeok., Yoo In-soo e Lee You-Mi. Lo show è scritto da Chun Sung-il e diretto da J.Q. Lee e Kim Nam-su.

All Of Us Are Dead non sarà però l'unico K-Drama in arrivo sulla piattaforma, che già era grande distributrice del genere, ma che dopo il successo di Squid Game ha deciso di implementare il suo catalogo con titoli come Suriname e il remake coreano de La Casa di Carta.