Offerto a Mark Hamill il tuolo di Vesemir per la seconda stagione di The Witcher?

Netflix non si è neanche concessa il tempo di godersi il successo della prima stagione di The Witcher: la produzione è infatti già al lavoro sugli episodi della nuova stagione, e a tal proposito girano voci sempre più insistenti su una new entry di primissimo piano.

Secondo alcune indiscrezioni pare infatti che Netflix avrebbe offerto a Mark Hamill il ruolo di uno dei personaggi più attesi di questa seconda stagione: parliamo ovviamente di Vesemir, il mentore di Geralt, personaggio fondamentale nella saga creata da Sapkowski ma non ancora apparso nello show.

La cosa, in realtà, non sarebbe proprio una sorpresa: già in passato, infatti, Hamill aveva espresso la volontà di far parte di The Witcher, ritenendo che il ruolo di Vesemir gli fosse particolarmente congeniale. Che Netflix abbia dunque deciso di ascoltare la richiesta dell'attore? Va detto, comunque, che sono voci da trattare ancora con una certa cautela: nessuna conferma è infatti ancora arrivata né dalla produzione né tantomeno dall'attore. Ciò che è certo è che i fan gradirebbero parecchio la soluzione!

Non solo Vesemir, però: a quanto pare, infatti, al fianco di Geralt vedremo anche altri due suoi 'colleghi' nella seconda stagione di The Witcher: Netflix ne ha già confermato i nomi e i relativi attori.