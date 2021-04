Oggi è un altro giorno, Serena Bortone sconvolta da Catherine Spaak: 'É crudele'

Quest'oggi Catherine Spaak è intervenuta ad Oggi è un altro giorno, il programma della fascia pomeridiana di Rai Uno condotto da Serena Bortone e nel corso della lunga intervista ha rivelato alcuni particolari scioccanti della sua infanzia e della sua famiglia.

L'attrice ha detto: "Non ci piaceva molto stare insieme" e ha poi confidato un episodio accaduto con suo padre che ha lasciato particolarmente interdetta la giornalista padrona di casa: "Una volta ci ha messi sull’armadio a me e mia sorella e ci ha detto buttatevi, per noi era un gioco, ma quando ci siamo lanciate siamo cadute a terra e lui non ci ha preso. Era il suo modo di insegnarci di non fidarci mai di nessuno e devo dire che alla fine aveva ragione".

La Bortone ha poi aggiunto che questo comportamento di suoi padre non era certo ammissibile e tra l'altro pure crudele: "Questo mi sembra un po' crudele. Forse un padre dovrebbe trovare un altro modo per farlo". Catherine Spaak ha allora detto visibilmente commossa che non è facile per lei ricordare questi avvenimenti della sua gioventù: "Mi viene il magone a parlare del passato e in ogni caso non vorrei avere 20 anni adesso, è un momento difficile".

