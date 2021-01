Oggi è un altro giorno, sorpresa per Paolo Conticini: 'Mi state facendo male'

Uno degli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno è stato Paolo Conticini, classificatosi al secondo posto all'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Nel corso della trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone, l'attore ha ricevuto una gradita sorpresa che lo ha mandato in iperventilazione.

Paolo Conticini è rimasto infatti totalmente spiazzato dal collegamento con Roby Facchinetti, membro dei Pooh e suo idolo indiscusso: "Mi state facendo malissimo, nel senso buono. E’ come se per calciatore entrasse Ronaldo. Roby è stato la colonna sonora della mia vita".

Conticini si mostrato molto emozionato per questa eccezionale sorpresa ed è diventato tutto rosso quando Facchinetti lo ha elogiato: "Lui non imita, ma clona. Canta benissimo. Balla anche da Dio. E’ un grandissimo attore. Se decide di fare una cosa la fa benissimo. Siamo diventati amici, sa dei Pooh più di me. Mette volontà, è una gran bella persona. Lo è veramente. Sei arrivato al cuore di tutti. E poi piace molto alle donne".

Inoltre nel corso dell'intervista l'attore ha rivelato di ricevere proposte assurde e sconce sui social network da parte delle sue fan e ha inoltre raccontato alcuni particolari sulla profonda amicizia che lo lega al collega Christian De Sica.

A causa del Covid, i Pooh hanno dovuto dire addio a Stefano D'Orazio. Lo stesso Facchinetti ancora non si capacita per la perdita del caro amico.