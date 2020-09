Oggi è un altro giorno intervista la nuova modella di Gucci, Cecchi Paone: 'non è brutta'

Nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri, Serena Bortone ha intervistato Armine Harutyunyan, la nuova modella di Gucci che di recente è stata al centro di molte discussioni. Nel corso dell'intervista Armine ha affrontato anche il tema delle polemiche scatenate a seguito del suo presunto saluto romano.

Proprio su quest'ultimo argomento, la modella ha affermato che "c'è tanta disinformazione, la realtà è diversa" ed ha invitato gli spettatori a "non credere ai social ma solo alle fonti ufficiali". Il nuovo volto di Gucci si è detta "molto sorpresa per quanto accaduto, non credevo ai miei occhi ed ero sotto shock" ed ha riconosciuto di aver vissuto male la situazione in un primo momento.

Uno dei momenti topici, immediatamente diventati virali sul web, è il fuorionda di Alessandro Cecchi Paone, il quale si è lasciato andare ad un commento a microfono spento (ma in realtà lasciato acceso) in cui afferma che "non è nemmeno brutta. Voglio dire, c'è di peggio".

Armine ha ovviamente affrontato il tema del body shaming e delle critiche che ha dovuto affrontareper la scelta di Gucci, ed a riguardo ha voluto lanciare un messaggio: "a chi viene preso in giro per il suo aspetto fisico voglio dire che devono fidarsi si se stessi, seguire i propri obiettivi e portare avanti i propri sogni. Apprezzare se stessi è la cosa più importante, perchè ogni aspetto fisico riflette quello che abbiamo dentro".

L'intervista completa può essere vista anche attraverso RaiPlay.