Da oggi su Rai YoYo le nuove puntate di Peppa Pig e Yo Yo: gli orari di trasmissione

In questo periodo di quarantena, Rai YoYo ha deciso di ampliare la propria programmazione per i più piccoli che a causa delle misure di contenimento del Governo sono a casa. In questa strategia si aggiunge la novità che prenderà il via questo pomeriggio alle ore 17, quando partirà la messa in onda delle nuove puntate di Peppa Pig.

Il canale della Televisione di Stato infatti trasmetterà i nuovi episodi dell'ottava stagione della seguitissima serie inglese che parla della vita quotidiana della famigliola di maialini.

La serie TV si potrà seguire anche sulla piattaforma RaiPlay e sull'app RaiPlay Yoyo, e prevede appuntamenti nel corso della giornata anche dal lunedì al venerdì alle 8:15, tutti i giorni alle 10:30 con Peppa Pig in English ed alle 23, le la domenica alle 15:15.

Nei nuovi episodi si parlerà come sempre con grande leggerezza degli argomenti di stretta attualità: "Madame Gazzella spiegherà a Peppa e ai suoi piccoli amici quanto è importante una sana prima colazione per fare il pieno di energia e affrontare al meglio la giornata; il signor Patato renderà divertente parlare di alimentazione con un fantasioso quiz su frutta e verdura e Nonno Coniglio troverà una soluzione geniale per consentire alla dottoressa Criceto di mantenersi in forma in uno spazio limitato come il suo ambulatorio" si legge nella sinossi diffusa dalla Rai.

Per quanto riguarda la serie Yo Yo, le prime 30 puntate saranno in onda dal lunedì al sabato alle 15, alle 7:30 (dal lunedì al venerdì), tutti i giorni alle 22:35 ed il sabato anche alle 9:50.