Oggi la skyline di New York sembra uscita da Blade Runner

Gli incendi che stanno devastando la parte orientale del Canada rischiano di causare un danno ambientale di portata inimmaginabile , stamattina New York City si è svegliata in una cappa di fumo che ha reso l’aria irrespirabile. Sulla Rete qualcuno ha paragonato la Skyline della Grande Mela ai paesaggi apocalittici di Blade Runner

Lo sciopero indetto dalla WGA ha bloccato anche la produzione della serie tv Amazon di Blade Runner ambientata nell’universo creato da Philip K. Dick nel suo Gli Androidi Sognano Pecore Elettriche? e che dovrebbe fungere da sequel del film con Ryan Gosling Blade Runner 2049.

Intanto foto del paesaggio aereo di New York avvolta dal fumo hanno acceso le suggestioni degli amanti della fantascienza e dei futuri distopici e su Twitter in molti hanno paragonato la città statunitense alla Las Vegas vista nel sequel del capolavoro di Ridley Scott targato Denis Villeneuve.

Le foto, che vi lasciamo in calce all’articolo, sono suggestive e visualmente molto accattivanti, e se le istituzioni stanno consigliando di rimanere chiusi in casa e di usare mascherine per limitare i danni, c’è chi è riuscito a vedere la cosa con un’ironia attenta e ispirata.

Gli inarrestabili incendi canadesi hanno già causato la distruzione di oltre 3 milioni e mezzo di ettari di terreno boscoso e almeno 16 stati degli USA sono in pericolo per quanto riguardi la qualità dell’aria.

A volte dunque, la fantascienza, soprattutto quella apocalittica, può somigliare tremendamente al nostro futuro prossimo, con catastrofi naturali sempre più frequenti che, nonostante il monito decennale degli esperti in materia, stanno cambiando il nostro ecosistema e il modo in cui viviamo.

Cercando di trarre il meglio da ogni situazione, oggi pare il giorno ideale, dunque, per i newyorkesi per rimanere a casa e guardare di nuovo i due film tratti dal capolavoro di uno degli scrittori di fantascienza più importanti del secolo scorso e, per i nostri lettori, di leggere la recensione di Blade Runner 2049 redatta dalla nostra redazione.